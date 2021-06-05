"Уход Реброва произошел ровно тогда, когда и должен был произойти. К этому все шло. Он как раз получил предложение от клуба, который готов был платить в 5 раз больше, чем Сергей получал в Ференцвароше. Но на тот момент он не хотел бросать команду посреди сезона.

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Также у Реброва было предложение от очень серьезного клуба, намного выше уровнем, чем Ференцварош, с которым у него есть эмоциональная связь. Но он отказался и от первого, и от второго варианта. Второй вариант – киевское Динамо? Да. Ребров на тот момент не просто так захотел уйти из команды. На то были свои причины. А клуб тем временем начал искать своего нового тренера", – поделился Варга в интервью csakfoci.hu.

Напомним, Ребров накануне покинул Ференцварош – украинец привел "Фради" к трем подряд чемпионствам Венгрии и вывел клуб сначала в групповой этап Лиги Европы, а затем и Лиги чемпионов.

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