Украинец решил досрочно расторгнуть контракт с Ференцварошем, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение Сергея Станиславовича с венграми была рассчитана до 2022 года.

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"Я хотел бы поблагодарить клуб, а также всех болельщиков Ференцвароша за поддержку моей работы. Мы достигли больших успехов вместе, и я рад, что смог сотрудничать с таким популярным клубом с такой престижной историей", – приводит слова Реброва пресс-служба клуба.

Отметим, что украинец привел Ференцварош до трех подряд чемпионств Венгрии, чего не случалось с 1926-1928 годов и вывел клуб сначала в групповой этап Лиги Европы, а затем и Лиги чемпионов.

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