Бывший и нынешний наставники Динамо будут доступны в карьере тренера в FIFA23.

Поклонники FIFA получат возможность пройти карьеру тренера под именами Мирчи Луческу и Сергея Реброва. Украинец и румын оказались в новой версии популярного футбольного симулятора, выход которой намечен на конец сентября. Об этом сообщает Zorya Londonsk.

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Напомним, Мирча Луческу работает в Динамо третий год. Специалист впервые не смог вывести киевскую команду в групповой турнир Лиги чемпионов. "Бело-синие" остановились в шаге от группового этапа, проиграв Бенфике 0:5 по сумме двух матчей. Впервые за время карьеры 77-летнего Луческу в Киеве Динамо сыграет в группе Лиги Европы.

Что касается Реброва, то экс-тренер киевлян второй год работает в эмиратском Аль-Айне, с которым оформил "золотой дубль" в первом же сезоне. Недавно состав его команды пополнил лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

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