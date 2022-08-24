Колишній і нинішній наставники Динамо будуть доступними в кар'єрі тренера у FIFA23.

Поціновувачі FIFA отримають можливість пройти кар'єру тренера під іменами Мірчі Луческу та Сергія Реброва. Українець і румун опинилися в новій версії популярного футбольного симулятора, вихід якої запланований на кінець вересня. Про це повідомляє Zorya Londonsk.

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Нагадаємо, Мірча Луческу працює в Динамо третій рік. Фахівець вперше не зміг вивести київську команду в груповий турнір Ліги чемпіонів. "Біло-сині" зупинилися за крок від групового етапу, програвши Бенфіці 0:5 за сумою двох матчів. Вперше за час кар'єри 77-річного Луческу в Києві Динамо зіграє в групі Ліги Європи.

Що стосується Реброва, то екс-тренер киян другий рік працює в еміратському Аль-Айні, з яким оформив "золотий дубль" у першому ж сезоні. Нещодавно склад його команди поповнив лідер збірної України Андрій Ярмоленко.

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