Ребров и Ярмоленко спаслись против лидера чемпионата – безумный промах сделал защиту титула почти нереальной
Аль-Айн не смог выиграть сверхважный матч в контексте чемпионской гонки.
ОАЭ, 21 тур
Аль-Айн – Аль Ахли Дубай – 1:1
Голы: Лаба, 80 – Гильерме, 69
Аль-Айн принимал лидера таблицы, имевшего преимущество в 5 очков. Поражение фактически не оставляло шансов команде Реброва защитить титул чемпиона.
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Андрей Ярмоленко не играл во время международной паузы, но пока оказался только на скамейке запасных. Первый тайм завершился без голов, а в середине второго положение хозяев стало катастрофическим. На 69-й минуте Аль-Ахли удачно зажал соперника у штрафной, и Бала Гильерме реализовал свой момент. Бразилец вышел на поле за 4 минуты до гола.
Ребров сразу выпустил Ярмоленко, однако спасителем Аль-Айна оказался другой игрок. Лучший бомбардир чемпионата Коджо Лаба оформил свой 22 гол, замкнув подачу с углового. Уже в компенсированное время у Аль-Айна был супершанс вырвать такую нужную победу, но нападающий хозяев вместо удара в пустые ворота с нескольких метров умудрился пробить параллельно линии...
Ничья не очень помогла Реброву в битве за "золото". Преимущество Аль-Ахли остается на уровне 5 очков, поэтому за 5 туров до финиша именно команда Леонарду Жардима является фаворитом на титул.
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