ОАЭ, 21 тур

Аль-Айн – Аль Ахли Дубай – 1:1

Голы: Лаба, 80 – Гильерме, 69

Аль-Айн принимал лидера таблицы, имевшего преимущество в 5 очков. Поражение фактически не оставляло шансов команде Реброва защитить титул чемпиона.

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Андрей Ярмоленко не играл во время международной паузы, но пока оказался только на скамейке запасных. Первый тайм завершился без голов, а в середине второго положение хозяев стало катастрофическим. На 69-й минуте Аль-Ахли удачно зажал соперника у штрафной, и Бала Гильерме реализовал свой момент. Бразилец вышел на поле за 4 минуты до гола.

Ребров сразу выпустил Ярмоленко, однако спасителем Аль-Айна оказался другой игрок. Лучший бомбардир чемпионата Коджо Лаба оформил свой 22 гол, замкнув подачу с углового. Уже в компенсированное время у Аль-Айна был супершанс вырвать такую нужную победу, но нападающий хозяев вместо удара в пустые ворота с нескольких метров умудрился пробить параллельно линии...

صدمة في الملعب!



فرصة عيناوية ضائعة بشكل لا يصدق في اللحظات الأخيرة.. والذهول يسيطر على ردود الفعل #العين_شباب_الأهلي#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/3QmxLTDZ39 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 1, 2023

Ничья не очень помогла Реброву в битве за "золото". Преимущество Аль-Ахли остается на уровне 5 очков, поэтому за 5 туров до финиша именно команда Леонарду Жардима является фаворитом на титул.

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