Один из самых титулованных клубов мира празднует свой день рождения.

Мадридский Реал на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовал видео, посвященное 119-й годовщине со дня основания клуба. В ролике нашлось место кадрам и из Киева – финального матча ЛЧ против Ливерпуля.

Отметим, что к истории "сливочных" имеет отношение и украинец – цвета "галактикос" защищает голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

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Напомним, Реал за свою историю успел завоевать 13 кубков чемпионов, 2 Кубка УЕФА, 4 Суперкубка Европы, 4 Кубка клубного чемпионата мира, 3 межконтинентальных кубка, 34 чемпионства Испании, 19 Кубков Короля, 11 Суперкубков Испании и др.

В текущем сезоне подопечные Зидана в турнирной таблице Ла Лиги делят вторую-третью строчку с Барселоной, имея в своем активе 53 очка.

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