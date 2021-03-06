Один з найтитулованіших клубів світу святкує свої уродини.

Мадридський Реал на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікував відео, присвячене 119-й річниці з дня заснування клубу. У ролику знайшлося місце кадрам і з Києва – фінального матчу ЛЧ проти Ліверпуля.

Зазначимо, що до історії "вершкових" має відношення і українець – кольори "галактікос" нині захищає голкіпер збірної України Андрій Лунін.

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Нагадаємо, Реал за свою історію встиг завоювати 13 кубків чемпіонів, 2 Кубки УЄФА, 4 Суперкубки Європи, 4 трофеї клубного чемпіонату світу, 3 міжконтинентальних кубки, 34 чемпіонства Іспанії, 19 Кубків Короля, 11 Суперкубків Іспанії та ін.

У поточному сезоні підопічні Зідана у турнірній таблиці Ла Ліги ділять другу-третю сходинку з Барселоною, маючи у своєму доробку 53 очки.

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