"Вопрос не в том, кого переживет или не переживет Лунин. Контракт подписан на 6 лет, пережить он может массу людей – Рамоса, Марсело и других нынешних звезд. Вопрос в том, что происходит с одним из лучших голкиперов Украины Андреем Луниным, который перестал быть номером один и в сборной сейчас не даже номером два.

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Во многом сыграла свою роль сумма контракта и его личные условия, которые не раздражают руководство Реала. Там не такие деньги, чтобы кто-то внутри спрашивал: "Что же мы взяли футболиста, а он не играет? Кто за это будет отвечать? Давайте показывать эффективность". Мы помним, что на Лунина претендовал ряд клубов: из украинских был Шахтер, из итальянских – Интер и Наполи. Был еще Уотфорд, а также Зальцбург, который остановился на 6 миллионах. Тогда Лунин въехал в Реал как Д'Артаньян на белом коне – 9,5 млн евро и по рукам. От такого предложения не отказываются, поэтому Лунин выбрал этот вариант

Далее произошло то, что произошло. 6 лет контракта стали "золотой клеткой" для Лунина. Личные условия далеко не самые высокие в Реале – он получает от 35 до 40 тысяч евро в месяц, то есть около полумиллиона в год. Для "сливочных" это не самые большие деньги, поэтому это могло сыграть роль. Те, кого подписывают дороже, к ним будет больше внимания – клуб заинтересован отбить на них свои деньги", – сказал Денисов в программе "Денисов TIME".

Напомним, украинец перебрался в Мадрид летом 2018-го, но уже трижды побывал в аренде. Лунин успел поиграть за Леганес, Вальядолид и Овьедо. За основную команду Реала провел только один матча в рамках Кубка Испании.

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