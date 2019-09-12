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"Реалу их не продают", – Перес посетовал на сорванные трансферы трех топ-исполнителей

09:57 53 Читати українською
"Реалу их не продают", – Перес посетовал на сорванные трансферы трех топ-исполнителей
Флорентино Перес / AS

Президент Реала Флорентино Перес рассказал о желаемых подписаниях мадридцев. Впрочем, указанные игроки так и не оказались в столице Испании.

Напомним, летом игроками Реала стали Эден Азар, Лука Йович, Ферлан Менди, Родриго, Альфонс Ареола и Эдер Милитао. "Бланкос" долго торговали Поля Погба, но не смогли прийти к компромиссу с Манчестер Юнайтед, поэтому чемпион мира-2018 остался в Англии.

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"Погба не продают Реалу. Такая же ситуация и с Левандовски, которого Реал стремился подписать в течение нескольких лет. Мбаппе? Конечно, это предпочтительный вариант для нас, но он также не продается. Понятно, что мы бы хотели видеть его в Мадриде, однако ПСЖ его не отпускает", – цитирует Переса AS.

Заметим, что в стартовых трех турах Ла Лиги 2019/20 Реал набрал 5 очков и занимает 5 место в турнирной таблице.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Флорентино Перес Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Трансферы Реал Мадрид Роберт Левандовски Роберт Левандовски Поль Погба Поль Погба
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