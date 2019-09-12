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"Реалу їх не продають", – Перес поскаржився на три зірвані трансферні бомби

09:55 1298 Читать на русском
"Реалу їх не продають", – Перес поскаржився на три зірвані трансферні бомби
Флорентіно Перес / AS

Президент Реала Флорентіно Перес розповів про бажані підписання мадридців. Втім, вказані гравці так і не опинилися в столиці Іспанії.

Нагадаємо, влітку гравцями Реала стали Еден Азар, Лука Йовіч, Ферлан Менді, Родріго, Альфонс Ареола та Едер Мілітао. "Бланкос" довго торгували Поля Погба, але не змогли дійти компромісу з Манчестер Юнайтед, тому чемпіон світу-2018 залишився в Англії.

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"Погба не продають Реалу. Така ж ситуація і з Лєвандовскі, якого Реал прагнув підписати протягом декількох років. Мбаппе? Звісно, це бажаний варіант для нас, але він також не продається. Зрозуміло, що ми б хотіли бачити його в Мадриді, проте ПСЖ його не відпускає", – цитує Переса AS.

Зауважимо, що у стартових трьох турах Ла Ліги 2019/20 Реал набрав 5 очок та посідає 5 місце в турнірній таблиці.

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Іспанія Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Флорентіно Перес Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Трансфери Реал Мадрид Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Поль Погба Поль Погба
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