Игра 20-летнего бразильца стала одной из главных причин прогресса команды, за которую выступают украинцы Артём Довбик и Виктор Цыганков. Впрочем, даже квалификация в ЛЧ не поможет Жироне удержать Савио.

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Контракт вингера принадлежит французскому Труа, который вместе с Жироной, Манчестер Сити и рядом других клубов входит в холдинг City Football Group. Это станет большим преимуществом для английского клуба, которому этот трансфер будет стоить всего 10 миллионов фунтов. Как утверждает SunSport, Пеп Гвардиола хотел бы видеть Савио в своей команде

Напомним, в приглашении игрока также заинтересованы испанские гранды. Однако цена для Реала или Барселоны будет в три раза выше, чем для Ман Сити. В нынешнем сезоне бразилец сыграл за Жирону 23 матча, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистам.

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