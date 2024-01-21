Гра 20-річного бразильця стала однією з головних причин прогресу команди, за яку виступають українці Артем Довбик і Віктор Циганков. Втім, навіть кваліфікація в ЛЧ не допоможе Жироні втримати Савіо.

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Контракт вінгера належить французькому Труа, який разом із Жироною, Манчестер Сіті та низкою інших клубів входить до холдингу City Football Group. Це стане великою перевагою для англійського клубу, якому цей трансфер буде коштувати лише 10 мільйонів фунтів. Як стверджує SunSport, Пеп Гвардіола хотів би бачити Савіо у своїй команді.

Нагадаємо, у запрошенні гравця також зацікавлені іспанські гранди. Однак ціна для Реала чи Барселони буде втричі вищою, ніж для Ман Сіті. У нинішньому сезоні бразилець зіграв за Жирону 23 матчі, в яких забив 6 голів та віддав 5 асистів.

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