Жирона столкнется с определенной кадровой проблемой, если доведет сенсационный сезон до выхода в ЛЧ.

Если Жирона финиширует в топ-4 Ла Лиги, то фактически потеряет любые шансы сохранить Яна Коуту и Савио, сообщает AS.

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Большая вероятность, что в следующем розыгрыше ЛЧ будет играть и Ман Сити. Обычно Жирона получает выгоду от пребывания в City Football Group, но в этом случае связь с "горожанами" будет вредна. УЕФА запрещает проводить трансферы между клубами одного владельца, если они попадают в одинаковые еврокубковые турниры.

Коуту принадлежит Ман Сити, а Савио французскому Труа (ещё один член CFG). Единственным выходом для Жироны мог бы стать выкуп игроков уже в зимнее окно, однако у каталонцев даже близко нет таких средств.

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