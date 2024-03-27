Гвюдни Йоуганнессон несмотря на поражение своей национальной команды выразил слова уважения и поддержки украинским футболистам.

Накануне сборная Украины в польском Вроцлаве в непростом матче одолела Исландию со счетом 2:1. Скандинавы ушли на перерыв побеждая, однако после отдыха точные удары Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика принесли "сине-желтым" путевку на чемпионат Европы.

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После игры президент Исландии Гвюдни Йоуганнессон поздравил команду Сергея Реброва с триумфом, отреагировав на пост Владимира Зеленского.

"Поздравляем, Украина. Это был красивый матч и заслуженная победа. Удачи вам на Евро-2024", – написал глава скандинавского государства на своей странице в социальной сети Х (когда-то Твиттер).

Напомним, чемпионат Европы состоится летом этого года в Германии и продлится с 14 июня по 14 июля.

К слову, недавно Исландия заявила о присоединении к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины, выделив для этого около 2 млн евро.

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