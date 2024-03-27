Іспанські гранди щиро радіють успіхам своїх легіонерів, трансферна ціна яких після участі у чемпіонаті Європи може суттєво підскочити.

Збірна України у фіналі плей-офф відбору на Євро-2024 здолала Ісландію, здобувши право поїхати у Німеччину на континентальну першість. Поступаючись після першого тайму, "синьо-жовті" зуміли внести корективи у гру й оформити камбек завдяки голам Віктора Циганкова і Михайла Мудрика.

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У цьому матчі зіграли всі українські представники Ла Ліги: Андрій Лунін вийшов у старті і провів весь поєдинок, Романа Яремчука на 72-й хвилині замінив Артем Довбик, а один з героїв зустрічі – Віктор Циганков – покинув поле за 2 хвилини до завершення основного часу з голом у своєму доробку.

Після гри Реал, Жирона та Валенсія у соцмережах привітали своїх українських легіонерів з непростою перемогою і виходом на чемпіонат Європи.

Нагадаємо, на Євро-2024, яке триватиме з 14 червня по 14 липня 2024 року, Україна виступатиме у групі Е, де змагатиметься зі збірними Бельгії, Румуні та Словаччини.

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Artem Dovbyk i Viktor Tsygankov jugaran l’Eurocopa!



Enhorabona, nois! ️?#EURO2024 pic.twitter.com/tFeqVc2hdC — Girona FC (@GironaFC) March 26, 2024