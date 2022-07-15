Новых футболистов этим летом в Реале больше не будет. Соответственно, защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Орельен Чуамени стали единственными, кто пополнил состав команды Карло Анчелотти (без учета вернувшихся из аренды). По мнению итальянца, такой состав достаточен для него.

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"Трансферы? Не хочу о них говорить, но могу подтвердить, что больше новичков в Реале не будет. Мы больше никого не подпишем летом. Нам и так хорошо.

Те, кто присоединился к команде, добавят качества. Это лучшие игроки на своих позициях, которых можно было найти на рынке. Рюдигер – отличный защитник, замечательный футболист. То же касается и Чуамени, который уже является игроком сборной Франции, несмотря на молодой возраст. Ему есть куда прогрессировать.

Центрфорвард? Кроме Бензема, у нас есть варианты на эту позицию. Карим – номер один, но нужно понимать, что это будет очень странный сезон из-за чемпионата мира зимой. Моя идея – попробовать Азара на этой позиции. Учитывая качество, которое есть у Эдена, было бы хорошо проверить его. Надо искать разные варианты", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 Реал выиграл три трофея – чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.

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