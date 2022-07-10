Наставник мадридцев настроен выиграть Кубок Испании, который команда последний раз получала еще 8 лет назад.

Карло Анчелотти по итогам сезона 2022/23 хочет выиграть Кубок Испании. Мадридцы не выигрывали этот трофей с 2014 года – тогда команду тоже возглавлял итальянский специалист. Завоевание Кубка Короля – один из приоритетов для Карло на следующий сезон, утверждает AS.

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Реал в своей истории 19 раз становился обладателем Кубка, но с 2014 года не играл даже в финале. При этом "сливочные" выиграли 4 Лиги чемпионов и трижды стали чемпионами Испании.

План Анчелотти – победа во всех шести турнирах сезона 2022/23 (чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании и УЕФА, Лига чемпионов и Клубный ЧМ). Итальянец хочет, чтобы Реал стал третьей командой в истории, которой покорилось это достижение (после Барселоны-2009 и Баварии-2020).

Отметим, что именно Кубок Испании – главный шанс Андрея Лунина на игровую практику в Реале. В сезоне 2021/22 украинец сыграл против Алькояно и Эльче, а вот более важный поединок с Атлетиком уже пропустил. Если Анчелотти серьезно сделает ставку на победу в турнире, игровые минуты для вратаря сборной Украины могут оказаться под вопросом. Или наоборот – Андрей получит рекордное количество матчей за время пребывания в Мадриде.

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