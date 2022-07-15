Нових футболістів цього літа у Реалі більше не буде. Відповідно, оборонець Антоніо Рюдігер та півзахисник Орельєн Чуамені стали єдиними, хто поповнив склад команди Карло Анчелотті (без урахування тих, хто повернувся з оренди). На думку італійця, такий склад є достатнім для нього.

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"Трансфери? Не хочу про них говорити, але можу підтвердити, що більше новачків у Реала не буде. Ми більше нікого не підпишемо влітку. Нам і так добре.

Ті, хто приєднався до команди, додадуть якості. Це найкращі гравці на своїх позиціях, яких можна було знайти на ринку. Рюдігер – відмінний захисник, чудовий футболіст. Те ж стосується і Чуамені, який вже є гравцем збірної Франції, попри молодий вік. Йому є куди прогресувати.

Центрфорвард? Окрім Бензема, у нас є варіанти на цю позицію. Карім – номер один, але потрібно розуміти, що це буде дуже дивний сезон через чемпіонат світу взимку. Моя ідея – спробувати Азара на цій позиції. Враховуючи якість, яка є в Едена, було б добре перевірити його. Треба шукати різні варіанти", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2021/22 Реал виграв три трофеї – чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії, а також Лігу чемпіонів.

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