Реал планирует заплатить Мбаппе 100 млн евро – ПСЖ не получит ни копейки

"Галактикос" уже давно пытаются заманить в свой лагерь нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, придумывая различные варианты.

Руководство мадридского Реала хочет получить французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе бесплатно, сообщает издание El Chiringuito TV на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Контракт самого дорогого футболиста планеты с парижанами заканчивается 30 июня 2022 года и боссы "сливочных" уже готовят для 21-летнего нападающего особый бонус – 100 млн евро в виде подписного бонуса.

Напомним, в текущем сезоне Килиан провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 17 результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 180 млн евро.

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