Реал планує заплатити Мбаппе 100 млн євро – ПСЖ не отримає жодної копійки

"Галактікос" вже давно намагаються заманити до свого табору нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе, придумуючи різні варіанти. Чемпіон світу може вже незабаром грати в одній команді з голкіпером збірної України Андрієм Луніним.

Керівництво мадридського Реала хоче отримати французького форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе безкоштовно, повідомляє іспанська програма El Chiringuito TV на власній сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Контракт найдорожчого футболіста планети з парижанами закінчується 30 червня 2022 року, і боси "вершкових" вже готують для 21-річного нападника особливий бонус – 100 млн євро у рамках підписного бонуса.

Нагадаємо, у поточному сезоні Кіліан провів за ПСЖ 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 30 м'ячів і віддав 17 результативних передач. Transfermarkt оцінює футболіста у 180 млн євро.

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