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Мбаппе назвал игроков ПСЖ, чей уход оказал наибольшее влияние на него

07:30 - Читати українською
Мбаппе назвал игроков ПСЖ, чей уход оказал наибольшее влияние на него
Буффон, Мбаппе и Диарра / AFP

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе признался, кого из игроков парижского клуба считал своим старшим братом.

"Диарра был для меня дядей Лассом, старшим братом, на которого можно рассчитывать. Он часто рассказывал мне о своей карьере, клубах. Он допускал ошибки, поэтому мог давать мне советы. Лассана помогал мне в сложные времена. Он играл на высоком уровне и знает, о чем говорит.

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В течение карьеры он играл по всему миру, он рано ушел из дома и был один. Я всегда прислушиваюсь к старшим игроков. Лассану очень уважали в раздевалке. Что-то со мной произошло, когда он ушел. На меня повлиял и уход Буффона. Он также был очень важен для меня", – поделился Мбаппе в комментарии Goal.

Напомним, в текущем сезоне Килиан провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 17 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

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Джанлуиджи Джанлуиджи Буффон Лассана Лассана Диарра ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Килиан Мбаппе
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