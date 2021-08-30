Похоже, переход нападающего Килиана Мбаппе из французского Пари Сен-Жермен в мадридский Реал не состоится. По крайней мере, этим летом.

"Сливочные" смирились с невозможностью приобрести чемпиона мира, утверждает Sky Sports.

Реал и ПСЖ не вели официальных переговоров по Мбаппе, – Marca

ПСЖ проигнорировал ультиматум мадридцев и не ответил на предложение о трансфере Мбаппе. Реал ранее предложил парижанам за переход форварда 170 млн евро плюс 10 млн в качестве бонусов. Королевский клуб стремился закрыть сделку до международной паузы. Теперь "сливочные" будут ждать зимы, чтобы подписать предварительный контракт с Мбаппе и оформить его переход в статусе свободного агента следующим летом.

К слову, руководство Реала уверено в том, что в январе без проблем договорится с юным бомбардиром.

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