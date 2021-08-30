Схоже, перехід нападника Кіліана Мбаппе з французького Парі Сен-Жермен до мадридського Реала не відбудеться. Принаймні, цього літа.

"Вершкові" змирилися з неможливістю придбати чемпіона світу, стверджує Sky Sports.

Реал та ПСЖ не вели офіційних переговорів щодо Мбаппе, – Marca

ПСЖ проігнорував ультиматум мадридців і не відповів на пропозицію про трансфер Мбаппе. Реал раніше запропонував парижанам за перехід форварда 170 млн євро плюс 10 млн бонусами. Королівський клуб прагнув закрити угоду до міжнародної паузи. Тепер "вершкові" чекатимуть зими, щоб підписати попередній контракт із Мбаппе та оформити його перехід у статусі вільного агента наступного літа.

До слова, керівництво Реала впевнене в тому, що в січні без проблем домовиться з юним бомбардиром.

No Ronaldo, no party, дебют Мессі в тіні Мбаппе, крах Арсенала, Челсі показав зуби на Анфілді – огляд вікенду