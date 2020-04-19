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Реал выбыл из борьбы за Кейна ради другого топ-трансфера

11:23 92 Читати українською
Реал выбыл из борьбы за Кейна ради другого топ-трансфера
Харри Кейн / ФК Тоттенхэм

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн не перейдет в мадридский Реал, уверяют английские СМИ.

Мадридский клуб трезво оценивает свои шансы усилиться нападающим Тоттенхэма Харри Кейном. Недавно сообщалось, что "шпоры" готовы отпустить своего капитана, на которого Реал давно положил глаз.

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Впрочем, после финансового кризиса, затронувшего все клубы, "бланкос" не в состоянии удовлетворить финансовые аппетиты Тоттенхэма, который ранее требовал за 26-летнего форварда сборной Англии 230 млн евро. В нынешних реалиях эта сумма является неподъемной, поэтому Реал решил сосредоточиться на трансфере нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, которого попытается переманить в 2021 году, сообщает Daily Mail.

Интересно, что ранее из борьбы за Кейна выбыл и Манчестер Юнайтед, которому тоже приписывали интерес к бомбардиру.

К слову, Кейн провел в текущем сезоне за Тоттенхэм 25 матчей, в которых записал в свой актив 17 голов и 2 ассиста. Его контракт со "шпорами" рассчитан до 30 июня 2024 года.

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