Кейн может спасти Тоттенхэм от астрономических долгов – "шпоры" готовы отпустить лидера за рекордные деньги

Президент Тоттенхэма Дэниэл Леви имеет существенную причину согласиться отпустить Харри Кейна.

Тоттенхэм может согласиться на трансфер Харри Кейна в Манчестер Юнайтед, утверждает Daily Mail.

Кейн готов покинуть Тоттенхэм при одном условии

Отмечается, что у "шпор" есть задолженность в размере 637 млн ​​по кредитам, выделенными на строительство нового стадиона. Еще 83 млн лондонцы задолжали другим клубам за трансферы. Ситуация осложнится, если сезон АПЛ не будет доигран и Тоттенхэм недополучит финансовых средств, в частности, за телеправа.

Добавим, что Манчестер Юнайтед готов выложить за английского бомбардира 200 млн фунтов (около 225 млн евро), что сделает Харри самым дорогим игроком мира. Рекорд принадлежит Неймару, а его переход в ПСЖ обошелся парижанам в 222 млн.

К слову, Кейн провел в текущем сезоне за Тоттенхэм 25 матчей, в которых записал в свой актив 17 голов и 2 ассиста.

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