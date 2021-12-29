Полузащитник Реала Иско уже определился с новым клубом, однако не сможет покинуть "сливочных" в ближайшее время.

Испанец имеет четкое намерение покинуть Реал и снова хочет поработать с Лопетеги, перейдя в Севилью.

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По информации AS, трансфер может состояться только летом, а в зимнее трансферное окно не отпустит Зидан. Наставник Реала хочет сохранить глубину состава на случай большого количества больных или травмированных. Потенциальная сумма трансфера может составить от 15 до 20 млн евро, а Реал сэкономит значительную сумму на зарплате испанца – около 7 млн евро.

К слову, Иско провел 11 матчей в текущем сезоне в составе мадридцев, записав в свой актив лишь 1 ассист.

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