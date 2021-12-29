Реал вже друге поспіль трансферне вікно не здійснюватиме жодних придбань.

Іско вирішив покинути Реал – Зідан має свої плани на іспанця

За інформацією AS, наставник команди Зінедін Зідан не просив підписувати новачків у січні. Окрім цього, мадридці не планують відпускати нікого зі своїх гравців, хоча таке бажання виявляв Іско. Марсело та Йовіч дочекаються завершення сезону, аби покинути "вершкових", а Кубо залишок сезону проведе у складі Вільяреала.

До слова, Реал посідає друге місце у чемпіонаті Іспанії, маючи рівну кількість очок із Атлетіко, проте "матрацники" мають дві гри в запасі.

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