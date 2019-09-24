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Реал обрав Почеттіно пріоритетною ціллю на заміну Зідану

17:19 690 Читать на русском
Реал обрав Почеттіно пріоритетною ціллю на заміну Зідану
Почеттіно та Зідан / Reuters

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно знову потрапив у сферу інтересів мадридського Реала.

Аргентинець буде першим вибором "вершкових" у випадку звільнення Зідана, інформує Mirror.

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Почеттіно міг очолити Реал ще раніше, однак Флорентіно Перес вирішив зробити ставку на француза, який досяг неймовірного успіху під час своєї першої каденції – трьох поспіль перемог у Лізі чемпіонів.

Однак, другий прихід Зідана в Мадрид наразі виглядає не так успішно – команда страждає від травм, провально розпочала цьогорічну ЛЧ (поразка від ПСЖ 0:3) і показує посередню гру в чемпіонаті. Якщо керманич Королівського клубу не зможе досягти помітного прогресу, то саме Почеттіно стане найбажанішим варіантом на його місце.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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