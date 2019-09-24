Реал потерял очередного игрока перед матчем с Осасуной и дерби против Атлетико

Зинедин Зидан продолжает страдать от эпидемии травм, которая постигла игроков мадридского Реала в сезоне 2019/20.

Очередной потерей в составе "сливочных" стал левый защитник Ферлан Менди, информирует AS.

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Француз получил повреждение приводящей мышцы левой ноги и выбыл ориентировочно на 2-3 недели. Таким образом, летний новичок Реала точно пропустит завтрашний матч против Осасуны, а также мадридское дерби с Атлетико, которое запланировано на 28 сентября. Это уже не первая травма Менди в текущем сезоне – латераль пропускал почти месяц после повреждения бедра, которое он получил в конце июля.

Напомним, трансфер 24-летнего защитника из Лиона стоил "сливочным" около 50 млн евро.

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