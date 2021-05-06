Вылет Реала из Лиги чемпионов от Челси снова породил массу слухов о возможной отставке 48-летнего француза. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022-го, но Зизу может покинуть свой пост уже через несколько недель.

Руководство Реала пока довольно работой тренера и не планирует увольнять его, но сам Зидан упорно уклоняется от прямого ответа относительно своего будущего. Ситуация очень напоминает 2018-й, когда тренер ушел из клуба после победы в Лиге чемпионов. Однако теперь Реал может выиграть максимум чемпионат Испании.

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Сезон 2020/21 является самым тяжелым в карьере Зидана-тренера. Осенью немало писали о его возможном увольнении, а сам Зизу неоднократно ссорился с испанскими журналистами. Местные СМИ единогласно уверяют, что француз чувствует себя крайне уставшим. Реал проиграл Суперкубок и Кубок Испании, не лидирует в чемпионате, а вылет в полуфинале ЛЧ больно ударил по амбициям Зизу. Это не первая неудача еврокубковая француза на тренерской скамье "сливочных", но никогда Реал настолько не уступал сопернику. Никаких оправданий нет –все признали, что Челси был значительно лучше мадридцев.

Правда, окончательное решение Зидан и Реал примут только после завершения сезона. Но в столице Испании уже опасаются худшего, а игроки начинают серьезно задумываться об уходе наставника, информирует AS.

Заметим, француз во второй раз возглавил Реал в марте 2019-го. Всего на посту наставника "сливочных" завоевал 3 Лиги чемпионов, а также по два раза выиграл чемпионат Испании, Кубок Короля и Клубный чемпионат мира.

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