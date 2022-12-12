Реал выиграл борьбу за воспитанника Палмейраса у Челси, Барселоны и ПСЖ. Недавно парижане предлагали бразильцам 80 миллионов евро за права на Эндрика и Эстевао, но Мадрид всех обыграл.

Чемпионат мира срывает трансферные планы Реала – мадридцы не готовы выложить 150 миллионов за сенсацию турнира

Ранее сообщалось, что Королевский клуб выложит за трансфер Эндрика 60 миллионов евро и заплатит еще 12 млн налогов. По информации AS, эти слухи не совсем правдивы. Реал не будет активировать клаусулу игрока (60 млн), а договорился с Палмейрасом на очень выгодных условиях. Отмечается, что Реал гарантированно заплатит всего 35 млн, а еще 25 предусмотрены в виде бонусов. Дополнительно придется платить за матчи в старте, завоеванные титулы и если бразилец выиграет "Golden Boy".

Отмечается, что в ближайшее время Эндрик прибудет в Мадрид для медосмотра. Хотя трансфер официально станет действующим летом 2024 года (по достижении игроком совершеннолетия), ФИФА разрешила Реалу зарегистрировать соглашение уже сейчас, ограничив срок контракта тремя сезонами. Однако стороны уже согласовали дальнейшее продление еще на 3 года. Начальная зарплата составит 2 млн евро в сезон, но каждый год будет увеличиваться.

К слову, юный бразилец уже играет на взрослом уровне и успел стать самым молодым автором гола в истории Палмейраса. Предыдущий рекорд держался 106 лет. В активе форварда 7 матчей за первую команду, в которых он забил 3 гола и отдал 1 ассист.

"Боже! Звідки взявся цей хлопець?": ноунейми, які повернуться з ЧС-2022 зірками