Реал кусает локти и жалеет, что не начал сражаться за некоторых игроков перед чемпионатом мира в Катаре.

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Хавбек сборной Англии провел сильную половину сезона за Боруссию Дортмунд, а теперь сверкает на полях Катара. Реал считался одним из претендентов на 19-летнего игрока, которого "шмели" оценивали в 80-100 млн евро. После успешного ЧМ-2022 Боруссия вполне может задрать ценник до заоблачных 150 млн, и тогда "сливочные" вряд ли смогут продолжить борьбу. Потянуть такую сумму способны клубы АПЛ, среди которых выделяют Ливерпуль.

Напомним, Англия пробилась в четвертьфинал Мундиаля, где Беллингем должен стать одной из главных надежд в битве против Франции.

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