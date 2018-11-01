Реал все еще надеется пригласить Конте – альтернативы практически нет

Мадридский Реал серьезно настроен посадить Антонио Конте в кресло главного тренера клуба.

Руководство Реала еще не определилось с окончательным кандидатом на пост главного тренера, сообщает AS.

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По информации издания "сливочные" все еще заинтересованы в услугах Антонио Конте несмотря на то, что итальянец отказался возглавлять мадридский клуб.

Единственной альтернативой Конте "королевский клуб" считает Сантьяго Солари, который сейчас является временно исполняющим обязанности наставника Реала.

Напомним, 29 октября руководство клуба уволило Хулена Лопетеги из-за провальных результатов команды на старте сезона. Последней каплей стала позорное поражение от Барселоны (1:5).

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