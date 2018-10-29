Конте отказался возглавить Реал из-за игроков клуба, – СМИ

Экс-наставник Челси Антонио Конте решил не подписывать соглашение с мадридским Реалом.

Итальянский специалист Антонио Конте, который был одним из основных кандидатов на пост главного тренера Реала, отказался возглавить мадридский клуб, сообщает Cuatro.

Солари – основной кандидат на пост тренера Реала, – СМИ

По информации издания, бывший наставник Челси опасается, что не получит должной поддержки игроков "королевского клуба" после увольнения Лопетеги.

Напомним, летом Конте уволили с поста главного тренера Челси, на его место назначили Маурицио Сарри.

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