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Реал все ще сподівається запросити Конте – альтернативи практично немає

16:42 714 Читать на русском
Реал все ще сподівається запросити Конте – альтернативи практично немає
Антоніо Конте / Фото Laurence Griffiths

Мадридський Реал серйозно налаштований посадити Антоніо Конте в крісло головного тренера клубу.

Керівництво Реала ще не визначилось з остаточним кандидатом на посаду головного тренера, повідомляє AS.

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За інформацією видання "вершкові" все ще зацікавлені в послугах Антоніо Конте незважаючи на те, що італієць відмовився очолювати мадридський клуб.

Єдиною альтернативою Конте "королівський клуб" вважає Сантьяго Соларі, який зараз є тимчасовим виконувачем обов'язків наставника Реала.

Нагадаємо, 29 жовтня керівництво клубу звільнило Хулена Лопетегі через провальні результати команди на старті сезону. Останньою краплею стала ганебна поразка від Барселони (1:5).

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Теги
Головне Іспанія Антоніо Конте Антоніо Конте Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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