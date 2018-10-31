Реал все ще сподівається запросити Конте – альтернативи практично немає

Мадридський Реал серйозно налаштований посадити Антоніо Конте в крісло головного тренера клубу.

Керівництво Реала ще не визначилось з остаточним кандидатом на посаду головного тренера, повідомляє AS.

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За інформацією видання "вершкові" все ще зацікавлені в послугах Антоніо Конте незважаючи на те, що італієць відмовився очолювати мадридський клуб.

Єдиною альтернативою Конте "королівський клуб" вважає Сантьяго Соларі, який зараз є тимчасовим виконувачем обов'язків наставника Реала.

Нагадаємо, 29 жовтня керівництво клубу звільнило Хулена Лопетегі через провальні результати команди на старті сезону. Останньою краплею стала ганебна поразка від Барселони (1:5).

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