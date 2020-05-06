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Реал вперше за час пандемії зібрався на клубній базі – Зідан тримав дистанцію

6 травня 16:59 470 Читать на русском
Реал вперше за час пандемії зібрався на клубній базі – Зідан тримав дистанцію
Тібо Куртуа / EFE

Гравці та персонал мадридського Реала розпочали підготовку до відновлення сезону, перерваного пандемією коронавірусу.

У середу "вершкові" зібралися на тренувальній базі Вальдебебас, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гравці мадридської команди пройшли обов'язковий медогляд. Невдовзі вони розпочнуть індивідуальні тренування. Керманич Реала Зінедін Зідан коротко поспілкувався з кожним гравцем, дотримуючись правил соціального дистанціювання. Окрім того, всі представники королівського клубу були в масках.

Сезон 2019/20 у Прімері перервали в середині березня. Рестарт першості орієнтовно відбудеться на початку червня.

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Теги
коронавірус Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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