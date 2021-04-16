Мадрид продовжує боротьбу на два фронти за 6 тижнів до завершення сезону. Після ганебної поразки від Алькояно в Кубку Іспанії (20 січня) Зізу домігся шаленого прогресу. "Бланкос" відіграли у Атлетіко 9 очок, розібравшись, зокрема, з потужною у 2021-му Барсою, пробилися до півфіналу свого фетиш-турніру – Ліги чемпіонів. У таборі чемпіонів Іспанії буквально марять "золотим дублем", який підкорювався мадридському клубу лише тричі за всю історію (1956/57, 1957/58, 2016/17). Якраз нинішній кістяк команди повторив те останнє досягнення 60-річної давності, однак Переса влаштовує далеко не все. Ба більше, президент запланував суттєву перебудову складу незалежно від майбутніх результатів. Планку піднято дуже високо – спортивний проект повинен відповідати рівню модернізованого Бернабеу.

Бензема та Реал домовились щодо продовження співпраці

️️ A new update on the Santiago Bernabéu!

#RealMadrid pic.twitter.com/BdcdO0dUXn — Real Madrid C.F. (@realmadriden) April 16, 2021

Першою ластівкою оновленого проекту стане 28-річний універсал мюнхенської Баварії Девід Алаба, пише Marca. Попри безкінечні спекуляції європейських ЗМІ щодо переходу австрійця, провідне спортивне видання Іспанії запевняє, що Флорентіно закрив цю угоду ще 18 січня. За умовами 5-річного контракту Алаба отримуватиме приблизно 10 мільйонів євро. Проте основною ціллю "бланкос" залишається трансфер нападника світового рівня. І саме тут розпочинається найцікавіше. Річ у тім, що Перес прагне запросити не одного, а відразу двох "галактікос" – Мбаппе і Холанда.

Так, Мадрид має чимало боргів (понад 500 млн євро) і проводить дорожезну реконструкцію стадіону, але до біса ефективний кошторис дозволяє "бланкос" запрошувати зіркових гравців. По-перше, свіжо переобраний Перес давненько не витрачався на трансферному ринку, провальний перехід Азара у 2019-му за 130 млн євро був останньою великою угодою Фло. По-друге, будівництво Бернабеу ведеться завдяки вигідному кредиту на 30 років. Тобто, кожні 12 місяців треба повертати 29 мільйонів – не так вже й багато навіть у пандемію.

Florentino Perez has been re-elected unopposed as Real Madrid president for another four years.



During his 18 years in charge, Madrid have won:



UCL

Club World Cup

La Liga

Spanish Super Cup

UEFA Super Cup

Copa del Rey pic.twitter.com/yFGAnDnxRb — ESPN FC (@ESPNFC) April 13, 2021

Отже, Флорентіно готовий серйозно розкошелитись, якщо ПСЖ і Борусія поступляться власними амбіціями. З обома футболістами вже начебто досягнуто усної домовленості. Мбаппе максимально затягує процес перемовин з шейхами щодо продовження контракту, а Холанд усіляко намагається вирватись з Дортмунда. Нещодавнє турне Райоли – очевидне підтвердження намірів 20-річного снайпера. Щоправда, мадридці рахують кожну копійку. Оскільки обидві операції потягнуть на добрі 300 мільйонів, як Мбаппе, так і Холанду доведеться пожертвувати зарплатою. Француз, який зараз отримує 30 млн євро чистими, втратив би майже третину доходів після переїзду в Мадрид, натомість норвежцю ніхто не гарантує заявлені 25, максимум – 15.

Масштабна чистка першої команди може суттєво наблизити еру "галактікос" 3.0. До "чорного списку" потрапили відразу 9 гравців, і це лише початок. Бейл, Марсело, Іско, Одріосола, Маріано та Йовіч – перші кандидати "на вихід" за співвідношенням користь-зарплата. Крім цього, "бланкос" готові вислухати пропозиції щодо Майораля, Вальєхо та резервного кіпера Альтубе. Нашого Андрія Луніна у цьому списку немає. Українцеві дозволяють обирати. Якщо нікуди не піде – залишиться дублером Тібо Куртуа.

Реал досі чекає на остаточне рішення Серхіо Рамоса. За інформацією ведучого El Chiringuito Жозепа Педрерола, 35-річний капітан взагалі не спілкується з президентом після січневої зустрічі. "Якщо ти не приймаєш наші умови, ми будуватимемо команду без тебе", – сказав Флорентіно. "Що ж, спробуйте", – лаконічно відповів центрбек. Зважаючи на те, що Рамос заробляє 20 мільйонів без урахування податків, його відхід був би корисним для "меренгес" у фінансовому плані. Як і трансфер Варана! Француз нібито зволікає з пролонгацією контракту. Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, клуб розгляне варіант з трансфером. Ще одна жертва майбутньої революції – Лукас Васкес. Іспанський "пожежник", швидше за все, покине Мадрид влітку. Зізу не бачить його у складі після повернення травмованого Карвахаля.

Лише 8 футболістів можуть почуватися у безпеці, зазначає Marca. Куртуа, Каземіро, Кроос, Бензема, Вальверде та Вінісіус – це фундаментальні виконавці в оновленому проекті. А ось ставка на Родріго та Едегора трохи дивує. Обоє отримають черговий шанс попри вже кілька змарнованих спроб. Цікаво, що тренер не в захваті від повернення вічно перспективного норвежця, однак Флорентіно палко захищає свого протеже. Зрештою, ще невідомо, чи залишиться сам Зізу... Спекотне трансферне літо на Бернабеу – гарантоване.

Гонитва за минулим: чому Реалу не варто повертати Роналду?