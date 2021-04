Мадрид продовжує боротьбу на два фронти за 6 тижнів до завершення сезону. Після ганебної поразки від Алькояно в Кубку Іспанії (20 січня) Зізу домігся шаленого прогресу. "Бланкос" відіграли у Атлетіко 9 очок, розібравшись, зокрема, з потужною у 2021-му Барсою, пробилися до півфіналу свого фетиш-турніру – Ліги чемпіонів. У таборі чемпіонів Іспанії буквально марять "золотим дублем", який підкорювався мадридському клубу лише тричі за всю історію (1956/57, 1957/58, 2016/17). Якраз нинішній кістяк команди повторив те останнє досягнення 60-річної давності, однак Переса влаштовує далеко не все. Ба більше, президент запланував суттєву перебудову складу незалежно від майбутніх результатів. Планку піднято дуже високо – спортивний проект повинен відповідати рівню модернізованого Бернабеу.

Бензема та Реал домовились щодо продовження співпраці

Першою ластівкою оновленого проекту стане 28-річний універсал мюнхенської Баварії Девід Алаба, пише Marca. Попри безкінечні спекуляції європейських ЗМІ щодо переходу австрійця, провідне спортивне видання Іспанії запевняє, що Флорентіно закрив цю угоду ще 18 січня. За умовами 5-річного контракту Алаба отримуватиме приблизно 10 мільйонів євро. Проте основною ціллю "бланкос" залишається трансфер нападника світового рівня. І саме тут розпочинається найцікавіше. Річ у тім, що Перес прагне запросити не одного, а відразу двох "галактікос" – Мбаппе і Холанда.

Так, Мадрид має чимало боргів (понад 500 млн євро) і проводить дорожезну реконструкцію стадіону, але до біса ефективний кошторис дозволяє "бланкос" запрошувати зіркових гравців. По-перше, свіжо переобраний Перес давненько не витрачався на трансферному ринку, провальний перехід Азара у 2019-му за 130 млн євро був останньою великою угодою Фло. По-друге, будівництво Бернабеу ведеться завдяки вигідному кредиту на 30 років. Тобто, кожні 12 місяців треба повертати 29 мільйонів – не так вже й багато навіть у пандемію.

Florentino Perez has been re-elected unopposed as Real Madrid president for another four years.



During his 18 years in charge, Madrid have won:



UCL

Club World Cup

La Liga

Spanish Super Cup

UEFA Super Cup

Copa del Rey pic.twitter.com/yFGAnDnxRb