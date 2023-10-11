Реал уже решил, с чего начнет свою следующую летнюю трансферную кампанию.

Первым трансфером "сливочных" после завершения сезона станет выкуп защитника Винисиуса Тобиаса у Шахтера, утверждает El Desmarque.

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"Горняки" получат 10 млн евро в дополнение к 500 тысячам, которые ранее испанцы заплатили за аренду. Контракт Лукаса Васкеса подходит к концу, поэтому Реалу понадобится дополнительная глубина на позиции правого защитника. Анчелотти и Рауль одобрили выкуп Тобиаса, полтора года выступающего в Мадриде на правах аренды. Летом 19-летний бразилец проведет межсезонье с первой командой. В случае успешных выступлений защитник останется, а если нет, то отправится в аренду для получения опыта на взрослом уровне.

Напомним, сам Шахтер зимой 2022 года заплатил Интернасьоналу 6 млн евро, но из-за полномасштабного вторжения России Тобиас не успел сыграть ни одного официального поединка за "горняков".

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