Першим трансфером "вершкових" після завершення сезону стане викуп захисника Вінісіуса Тобіаса у Шахтаря, стверджує El Desmarque.

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"Гірники" отримають 10 млн євро на додачу до 500 тисяч, які раніше іспанці заплатили за оренду. Контракт Лукаса Васкеса добігає кінця, тому Реалу знадобиться додаткова глибина на позиції правого захисника. Анчелотті та Рауль схвалили викуп Тобіаса, який півтора року виступає в Мадриді на правах оренди. Влітку 19-річний бразилець проведе міжсезоння з першою командою. У разі успішних виступів захисник залишиться, а якщо ні, то вирушить в оренду для набуття досвіду на дорослому рівні.

Нагадаємо, сам Шахтар взимку 2022 року заплатив Інтернасьйоналу 6 млн євро, але через повномасштабне вторгнення Росії Тобіас не встиг зіграти жодного офіційного поєдинку за "гірників".

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