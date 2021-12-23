Мадридский Реал в предыдущем матче упустил возможность укрепить лидерство в таблице, расписав неожиданную нулевую ничью с Кадисом. Впрочем, общий расклад всё равно оставалось шикарным: отрыв от Севильи составлял 5 очков, от Бетиса – 10, от Вальекано – 13, а от Атлетико и Сосьедада – 14. В новом туре эти разрывы могли стать ещё большими, но для начала "сливочным" необходимо было сдать трудный экзамен. Атлетик принимал подопечных Карло Анчелотти в Бильбао.

Азар может стать жертвой перехода экс-напарника Яремчука в Реал

Реал начал поединок очень активно, нанеся первый удар уже на 3-й минуте встречи. На 4-й же гости праздновали взятие ворот – и какое! Бензема прошёл по флангу и отдал передачу на ход Менди, тот запустил пас в зону перед штрафным на Крооса, а Тони сразу же вернул мяч на левый угол штрафной под удар Кариму. Француз решил стрелять в касание, шедеврально закрутив сферу под дальнюю штангу! Возможно, это был лучший гол Бензема в карьере.

Ещё через три минуты Карим, казалось, закрыл матч. Мадридцы раскатали контратаку, в завершении которой Азар отдавал передачу вправо на Вальверде – впрочем, мяч от ноги Нуньеса срезался в штрафную прямо под выход Бензема один на один! Француз, конечно же, легко превратил этот эпизод во второй гол Реала.

Атлетик, однако, не сдался, вернувшись в игру всего через три минуты – Сансет получил мяч перед штрафным и выстрелил в левый угол. Сфера рикошетом от штанги залетела в ворота. 1:2!

Как это часто бывает, фантастический старт матча с кучей моментов быстро перетёк в позиционную борьбу с минимумом интересных эпизодов. У Атлетика можно вспомнить несколько опасных прострелов без завершения и удар Венседора метров с 22-х мимо левой штанги, а у Реала до перерыва и этого не было – мадридцы в этом сезоне привыкли создавать мало, но реализовывать всё. Когда же "сливочные" делают 36 выстрелов (как с Кадисом), мяч лететь в ворота отказывается.

Поединок выглядел динамично, но сухо. На перерыв команды отправились при хрупком превосходстве подопечных Карло Анчелотти. Второй тайм прошёл в похожем русле – "бланкос" до 80-й минуты провели всего два неточных удара с дальнего расстояния, а Атлетик был ближе к голу. Лучшую возможность сравнять счёт баски запороли на 60-й минуте, когда гости допустили обрезку на собственной половине – Иньяки Уильямс получил мяч, обыгрался с Сансетом и пробил с линии штрафной. Штанга спасла Реал!

На 63-й минуте выстрел Дани Гарсии блокировал Карвахаль. Хозяева требовали пенальти, намекая на игру рукой, однако арбитр приказал играть дальше. На 77-й очень хорошая атака Атлетика завершилась вбеганием Нико Уильямса на правый край штрафной и ударом в дальний угол (или прострелом) – впрочем, мяч прошел мимо ворот. Иньяки пытался замкнуть, но не успел.

"Сливочные" на 82-й огрызнулись выпадом с прострелом Винисиуса, который выбили на Азара. Эден пробивал из пределов штрафной в левый нижний угол, но Агирресабала выручил Атлетик! Баски ответили гораздо острее – Иньяки Уильямс отдал проникающую передачу на своего брата Нико, а тот, очутившись прямо перед Куртуа, попытался покатить мяч между ног голкиперу. Конкурент Лунина не дал повода усомниться в собственном топ-классе, парировав коварный удар.

Атлетик давил до последних минут. В компенсированное время отчаянный навал хозяев вылился в серию контратак Реала, самая опасная из которых завершилась выстрелом Крооса из левой половины штрафной (фактически, это был выход один на один) – Агирресабала спас от гола! Затем он пошёл спасать от поражения, пытаясь замкнуть подачу с углового, но мяч так и не влетел в ворота "сливочных". В итоге, финальный свисток зафиксировал тяжёлую победу Мадрида.

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