Мадридський Реал у попередньому матчі втратив нагоду зміцнити своє лідерство у таблиці, розписавши несподівану нульову нічию з Кадісом. Втім, загальний розклад все одно залишався шикарним: відрив від Севільї становив 5 очок, від Бетіса – 10, від Вальєкано – 13, а а від Атлетіко та Сосьєдада – 14. В новому турі ці розриви могли стати ще більшими, але для початку "вершковим" необхідно було скласти важкий екзамен. Атлетік приймав підопічних Карло Анчелотті у Більбао.

Реал розпочав поєдинок дуже активно, завдавши перший удар вже на 3-й хвилині зустрічі. На 4-й же гості святкували взяття воріт – і яке! Бензема пройшов флангом і віддав передачу на хід Менді, той запустив пас у зону перед штрафним на Крооса, а Тоні в дотик повернув м'яч на лівий кут штрафного під удар Каріму. Француз вирішив стріляти у дотик, шедеврально закрутивши сферу під дальню стійку! Можливо, це був найкращий гол Бензема у кар'єрі.

Ще за три хвилини Карім, здавалося, закрив матч. Мадридці розкатали швидку контратаку, в завершенні якої Азар віддавав передачу вправо на Вальверде – втім, м'яч від ноги Нуньєса зрізався у карний майданчик прямо під вихід Бензема віч-на-віч! Звісно ж, француз легко перетворив цей епізод на другий гол Реала.

Атлетік, однак, не здався, повернувшись у гру всього через три хвилини – це Сансет отримав м'яч перед штрафним і вистрілив у лівий кут. Сфера рикошетом від стійки залетіла у ворота. 1:2!

Як це часто буває, фантастичний старт матчу з купою дуже швидко перетік у позиційну боротьбу з мінімумом моментів. У Атлетіка можна згадати кілька небезпечних прострілів без завершення та удар Венседора метрів з 22-х повз ліву стійку, а у Реала до перерви і цього не було – мадридці у цьому сезоні звикли створювати мало, але реалізовувати все. Коли ж "вершкові" проводять 36 пострілів (як з Кадісом), м'яч летіти у ворота відмовляється.

Поєдинок виглядав динамічно, але сухо. На перерву команди відправились за крихкої переваги підопічних Карло Анчелотті. Другий тайм пройшов у схожому руслі – "бланкос" до 80-ї хвилини провели всього два неточних удари з далекої відстані, а Атлетік був ближчим до голу. Найкращу нагоду зрівняти рахунок баски змарнували на 60-й хвилині, коли гості допустили обрізку на власній половині – Іньякі Вільямс отримав м'яч, обігрався з Сансетом і пробив з лінії штрафного. Стійка врятувала Реал!

На 63-й хвилині постріл Дані Гарсії блокував Карвахаль. Господарі вимагали пенальті, натякаючи на гру рукою, однак арбітр наказав грати далі. На 77-й же дуже хороша атака Атлетіка завершилась вривання Ніко Вільямса на правий край карного майданчика й ударом в дальній кут (або прострілом) – втім, м'яч пройшов повз ворота. Іньякі намагався замкнути, але не встиг.

"Вершкові" на 82-й огризнулися випадом з прострілом Вінісіуса, який вибили на Азара. Еден пробивав з меж штрафного у лівий нижній кут – Агірресабала виручив Атлетік! Баски відповіли набагато гостріше: Іньякі Вільямс віддав проникну передачу на свого брата Ніко, а той, опинившись прямо перед Куртуа, спробував покотити м'яч поміж ніг голкіперу. Конкурент Луніна не дав приводу засумніватись у своєму топ-класі, парирувавши цей підступний удар.

Атлетік тиснув до останніх хвилин. У компенсований час відчайдушний тиск господарів вилився у серію контратак Реала, найнебезпечніша з яких завершилась пострілом Крооса з лівої половини карного майданчика (фактично, це був вихід сам на сам) – Агірресабала врятував від голу! Потім він пішов рятувати від поразки, намагаючись замкнути подачу з кутового, але м'яч так і не влетів у ворота "вершкових". У підсумку, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Мадрида.