Вингер Тоттенхэма Гарет Бейл, права на которого принадлежат Реалу, может покинуть мадридский клуб на полноценной основе.

Тоттенхэм всерьез размышляет выкупить Гарета Бейла после его недавних выступлений за "шпор", сообщает The Express.

Феерия Бейла в видеообзоре матча Тоттенхэм – Бернли – 4:0

Отмечается, что Реал не будет против трансфера, так как мадридцы сэкономят немалую сумму на зарплату валлийца и использует эти деньги для подписания Килиана Мбаппе.

К слову, Бейл провел 20 матчей в составе Тоттенхэма в текущем сезоне, записав 8 голов и 3 ассиста в свой актив. Интересно, что Гарет отметился 4 забитыми мячами и 3 результативными передачами в последних 4 матчах.

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