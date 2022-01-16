В полуфиналах Реал в овертайме дожал Барселону, а Атлетик оформил камбэк против Атлетико. В прошлом году именно баски выиграли Суперкубок Испании, одолев и Реал, и Барселону. А вот Мадрид не брал трофеев с лета-2020. Карло Анчелотти выставил на игру сильныйший состав – все лидеры вышли с первых минут. Андрей Лунин остался в запасе.

Атлетик на старте встречи попытался удивить Реал активным прессингом. Кроосу и Модричу приходилось опускаться в заднюю линию, чтобы обеспечивать выход из обороны. Мадридцы не имели особых проблем и спокойно доходили до чужих владений. Акцент был на правый фланг атаки, где партнеры помогали активному Родриго. Из этой зоны остро пробивали Каземиро, Родриго и Бензема.

Реал в конце концов показал мастер-класс, как построить атаку от вратаря. "Сливочные" за несколько вертикальных передач доставили мяч от Куртуа к Родриго, а тот стащил на себя несколько оппонентов и покатил под удар Модричу. Хорват классным ударом в "девятку" открыл счет.

Мадрид все контролировал. Атлетик пытался отвечать контратаками, однако Реал очень грамотно срывал их удачными подкатами (Менди – браво, Каземиро – браво) или тактическими фолами. Баски были близки к моменту, но там хорошо сыграл Алаба. Мяч попал в руку Дэвиду, но даже соперники не апеллировали на счет пенальти. Только перед перерывом у Атлетика был реальный шанс – Сансет пробил над перекладиной.

В начале второго тайма Реал забил второй раз и закрепил преимущество. Бензема пробивал с линии штрафной и попал в локоть Альваресу. Судья после просмотра VAR назначил пенальти, а Карим уверенно реализовал его.

Уже после этого Мадрид надолго отдал мяч Атлетику и перешел в режим контратак. Шансы на третий гол были, однако Реал плохо использовал возможности. Выбегая в контру с численным большинством, мадридцы портили ситуацию неточными пасами, или офсайдами. Реал после пенальти за 40 минут ни разу не пробил по воротам!

Атлетик старался возродить интригу. Реал прямо-таки приглашал соперников атаковать, сев возле своей штрафной. Такая тактика выглядела логичной, ведь у басков ничего не получалось. На последних минутах градус вырос, когда Милитао рукой помешал мячу влететь в ворота. VAR подсказал рефери, что там пенальти и красная карточка. Впрочем, Гарсия не сумел переиграть Куртуа с 11-метровой точки. Тибо эффектно парировал удар ногой.

Карло Анчелотти выиграл Суперкубок Испании. Андрей Лунин завоевал первый трофей с Мадридом! На скамейке запасных, за спиной великого Куртуа, но медаль украинец получает.

Барселона – Реал: феерия "сына Зидана" и лучших в мире – фиаско как возрождение на фоне невиденного 67 лет провала