Реал встречался с Атлетиком в финале Суперкубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Реал без особого труда одолел Атлетик Бильбао и завоевал первый трофей в новом году.

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Счет во встрече открыл Модрич красивым ударом издалека. Удвоил преимущество мадридцев Бензема, реализовав пенальти. После перерыва моментов с обеих сторон было мало, но Атлетик все же получил шанс отквитать один мяч – арбитр назначил 11-метровый в ворота Реала. Голкипер "сливочных" Тибо Куртуа в красивом прыжке сумел сохранить свои ворота на замке.

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу команды Анчелотти.

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