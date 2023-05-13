Матч, как и онлайн-трансляция Реал Сосьедад – Жирона, стартует в 15:00 по Киеву. Игру в прямом эфире покажет MEGOGO. Баски и каталонцы стремятся продлить свои победные серии и закрепиться в зоне еврокубков. Жирона после трех триумфов подряд довольно неожиданно стала претендентом на место в Лиге конференций, тогда как Сосьедад – без пяти минут участник ЛЧ. Четвертая в таблице команда Иманола опережает Вильярреал на 7 очков. "Бело-красные" посетили Аноету без своего ведущего форварда – травмированного Кастельяноса, недавно оформившего покер в ворота Лунина. В заявку Мичела по разным причинам не попали еще 6 игроков. Наш вингер уже традиционно в старте.

Составь команд:

Сосьедад: Ремиро – Горасабель, Субельдия, Ле Норман, Айен – Субименди, Силва, Мерино – Кубо, Оярсабаль, Серлот

Жирона: Гассанига – Арнау, Санти Буэно, Давид Лопес, Хави – Коуту, Ромеу, Иван Мартин, Рикельме – Стуани, Цыганков