Реал Сосьедад – Жирона: составы и онлайн-трансляция матча Ла Лиги – Цыганков в старте
Реал Сосьедад принимает Жирону в матче 34 тура Примеры. Составь команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч, как и онлайн-трансляция Реал Сосьедад – Жирона, стартует в 15:00 по Киеву. Игру в прямом эфире покажет MEGOGO. Баски и каталонцы стремятся продлить свои победные серии и закрепиться в зоне еврокубков. Жирона после трех триумфов подряд довольно неожиданно стала претендентом на место в Лиге конференций, тогда как Сосьедад – без пяти минут участник ЛЧ. Четвертая в таблице команда Иманола опережает Вильярреал на 7 очков. "Бело-красные" посетили Аноету без своего ведущего форварда – травмированного Кастельяноса, недавно оформившего покер в ворота Лунина. В заявку Мичела по разным причинам не попали еще 6 игроков. Наш вингер уже традиционно в старте.
Составь команд:
Сосьедад: Ремиро – Горасабель, Субельдия, Ле Норман, Айен – Субименди, Силва, Мерино – Кубо, Оярсабаль, Серлот
Жирона: Гассанига – Арнау, Санти Буэно, Давид Лопес, Хави – Коуту, Ромеу, Иван Мартин, Рикельме – Стуани, Цыганков