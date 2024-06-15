Нападающий сборной Венгрии Мартин Адам привлек к себе внимание и затмил результат матча.

"Мадьяры" проиграли Швейцарии (1:3) в первом туре Евро-2024. На 79 минуте в игру вошел форвард Ульсан Хьонде Мартин Адам.

Гол дебютанта Евро-2024 в видеообзоре матча Венгрия – Швейцария – 1:3

Во время выхода и игры было заметно, что нападающий сборной Венгрии имеет не лучшую физическую форму. Адам прибыл на тренировочный лагерь национальной сборной с явным лишним весом, но ему дали возможность сыграть на Евро-2024. В соцсетях футбольные фанаты шутят, что у Мартина вес около 200 кг.

Вызов 29-летнего игрока на чемпионат Европы не стал неожиданностью. Завершившийся сезон, в Южной Корее, оказался для Адама достаточно успешным. Во всех турнирах за Ульсан Хенде он провел 20 матчей, забил восемь голов и отдал три голевые передачи.

Напомним, что 19 июня команда Марко Росси встретится с Германией. Через четыре дня соперником Венгрии будет Шотландия. Сейчас "мадьяры" имеют ноль баллов.

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