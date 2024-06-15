Утром сборная Украины провела тренировку на домашнем для себя поле в Таунусштайне, сообщает официальный сайт УАФ. Во время занятия команда отрабатывала задания тренерского штаба, направленные на подготовку модели игры с Румынией.

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После обеда делегация посетила "Праздник Евро-2024", организованный украинско-немецким сообществом города Таунусштайн. Игроки записали видео со словами благодарности украинской диаспоре и передали мячи со своими автографами, которые сообщество разыграет на аукционе для сбора средств для украинских благотворительных фондов.

А ближе к вечеру сборная Украины прибыла в аэропорт Франкфурта, откуда вылетела в Мюнхен – путешествие длилось всего 40 минут. Сразу из аэропорта команда выехала в центр Мюнхена, где и разместилась в отеле.

Добавим, что стартовый матч сборной Украины на Евро-2024 состоится на Альянц-Арене в Мюнхене. Первым соперником станет Румыния, а матч состоится 17 июня, начало в 16:00.

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