Кубок Испании, 1/8 финала

Осасуна – Реал Сосьедад – 0:2

Голы: Оярсабаль, 57 (с пенальти), Мерино, 90+7

Удалён: Катена, 56

На 90+7-й минуте Мендес не реализовал пенальти

Реал Сосьедад прошёл финалиста прошлогоднего розыгрыша Кубка благодаря двум пенальти во втором тайме. На 57-й минуте центральный защитник памплонцев Катена не позволил игроку под 12-м номером нанести удар по воротам, за что моментально был изгнан с поля. Оярсабаль подошёл к 11-метровой отметке – и переиграл вратаря соперника.

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Второй пенальти в ворота Алекса Ремиро был назначен уже в компенсированное время, когда Оярсабаль был заменён – на 90+7-й минуте голкипер Осасуны сбил Брайса Мендеса. К мячу подошёл сам Мендес, и не сумел переиграть своего визави. Однако первым на добивании оказался Микель Мерино, бывший игрок Осасуны. Он добил мяч в сетку, но праздновать гол не стал. Как и Асьер Вильялибре днём ранее.