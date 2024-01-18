Кубок Іспанії, 1/8 фіналу

Осасуна – Реал Сосьєдад – 0:2

Голи: Оярсабаль, 57 (з пенальті), Меріно, 90+7

Вилучений: Катена, 56

На 90+7-й хвилині Мендес не реалізував пенальті

Реал Сосьєдад пройшов фіналіста торішнього розіграшу Кубка завдяки двом пенальті в другому таймі. На 57-й хвилині центральний захисник памплонців Катена не дозволив гравцеві під 12-м номером завдати удару по воротах, за що моментально був вигнаний з поля. Оярсабаль підійшов до 11-метрової позначки – і переграв воротаря суперника.

Форвард Атлетіка знову знайшов причину не святкувати дубль, Рамос забив і "привіз" – результати Кубка Іспанії

Другий пенальті у ворота Алекса Реміро було призначено вже в компенсований час, коли Оярсабаль був замінений – на 90+7-й хвилині голкіпер Осасуни збив Брайса Мендеса. До м'яча підійшов сам Мендес, і не зумів переграти свого візаві. Однак першим на добиванні виявився Мікель Меріно, колишній гравець Осасуни. Він добив м'яч у сітку, але святкувати гол не став. Як і Асьєр Вільялібре днем раніше.