Кадис неделю назад сотворил сенсацию, уверенно прибив Атлетико и тем самым прервав 23-матчевую безвыигрышную серию. Чтобы покинуть зону вылета, андалусийцам надо было набрать еще три очка – впрочем, для этого команда должна была одолеть Реал Сосьедад на его родной "Аноэте". Не получилось.

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"Желтая субмарина" весь матч держалась на равных. В первом тайме "подводники" выглядели даже активнее, а после перерыва игра стала засушливой. Тем не менее, реализовать хотя бы один момент Кадису не удалось – в отличие от басков.

Хозяева открыли счет на 28-й минуте. Кубо тихонько разыграл угловой без свистка, а Горосабель пяткой сбросил мяч под удар Мерино из пределов штрафной – 1:0! Гол с вайбами матча между Ливерпулем и Барселоной на Энфилде. В середине же второго тайма "чурри-урдин" удвоили свое преимущество усилиями Захаряна.

Финальный свисток зафиксировал победу Реал Сосьедада со счетом 2:0. Подопечные Иманола Альгуасила набрали 46 очков, держась в 4 баллах от седьмой строчки и в 7 пунктах от пятой. До зоны ЛЧ не хватает аж 9 очков. Кадис остается среди тройки аутсайдеров.

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